Выделите в словах приставки запшитерядом с каждым глаголом другой глагол с такой же приставкой Прочитал.отвернул. перетянул.зазвенел

Русский язык

Выделите в словах приставки запшитерядом с каждым глаголом другой глагол с такой же приставкой Прочитал.отвернул. перетянул.зазвенел

Автор: Гость