Выделите в словах приставки запшитерядом с каждым глаголом другой глагол с такой же приставкой Прочитал.отвернул. перетянул.зазвенел
Русский язык
Выделите в словах приставки запшитерядом с каждым глаголом другой глагол с такой же приставкой Прочитал.отвернул. перетянул.зазвенел
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