Выделите в текстах слова, описывающие личные качества разных восточных правителей. Для ответа используйте также следующие фразы из документов: «Я — Хаммурапи... сообразитель ный царь, послушный Шамашу, могучий... защи...

Выделите в текстах слова, описывающие личные качества разных восточных правителей. Для ответа используйте также следующие фразы из документов: «Я — Хаммурапи... сообразитель ный царь, послушный Шамашу, могучий... защита страны... огненный буйвол, бодающий врагов...» «Император (Цинь Ши Хуанди) умен, добродетелен и справедлив, его принцип правления ясен для всех... В заботах... император трудился утром и ночью не покладая рук...» «Тот, кто управляет государством... должен тщательно следить за службой, выполнять свои обещания, умерять свои расходы, любить своих людей и использовать народ только тогда, когда это необходимо» (Конфуций).