Выделите все члены предложения . классный руководитель собирал тетрадки класса . На тетрадки кости не было обложки. в тетради даши не было домашнего задания . на каникулы нам задали читать все книги Гарри Поттера . в книге Артё...

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Выделите все члены предложения . классный руководитель собирал тетрадки класса . На тетрадки кости не было обложки. в тетради даши не было домашнего задания . на каникулы нам задали читать все книги Гарри Поттера . в книге Артёма лежала шпаргалка . на улицах Москвы больше людей чем на улицах Пензы . в Москве пошёл первый снег в этом году . ПРОШУ ПОМОГИИТЕ !!!!!!!!!!!

Автор: Гость