Выделяет голосом важные по смыслу слова и обозночайте и нтонацией конец предложения.Кто написал стихотворение "ИГРУШКИ"?Кто автор рассказа "Первая охота"?Кто написал ска зку "Айболит"?

Русский язык

Выделяет голосом важные по смыслу слова и обозночайте и нтонацией конец предложения.Кто написал стихотворение "ИГРУШКИ"?Кто автор рассказа "Первая охота"?Кто написал ска зку "Айболит"?

Автор: Гость