Выделяет голосом важные по смыслу слова и обозночайте и нтонацией конец предложения.Кто написал стихотворение "ИГРУШКИ"?Кто автор рассказа "Первая охота"?Кто написал ска зку "Айболит"?

Русский язык
Выделяет голосом важные по смыслу слова и обозночайте и нтонацией конец предложения.Кто написал стихотворение "ИГРУШКИ"?Кто автор рассказа "Первая охота"?Кто написал ска зку "Айболит"?
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Гость:
Игрушки-Барто Первая охота-Бианки Айболит-Чуковский
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