Вымирающее море из- за саженцев кустов хлопка.

Вымирающее море из- за саженцев кустов хлопка.

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Ответил Гость:
Вымирающее море из-за саженцев кустов хлопка? - Аральское
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