Вымыл окно-окно надо заменить местоимением и указать число род падеж,помогите не ??огу решить и папа с мамой тоже
Русский язык
Вымыл окно-окно надо заменить местоимением и указать число род падеж,помогите не ??огу решить и папа с мамой тоже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоть мне и 11, но довольно легко 1 местоимение это род средний это понятно и наконец падеж винительный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста очень надо ) 2) Масса муки составляет 70% от массы выпеченного из нее хлеба а) Сколько получится хлеба , если взять 10,5 ц...
Математика
Математика
В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два с??молета. в 14 часов расстояние между ними было 3540км. один из ни...
Геометрия
Радиус окружности 8м. Определите длину дуги этой окружности, соответствующей центральному углу 120 градусов.
Английский язык