Вымыл окно-окно надо заменить местоимением и указать число род падеж,помогите не ??огу решить и папа с мамой тоже

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Вымыл окно-окно надо заменить местоимением и указать число род падеж,помогите не ??огу решить и папа с мамой тоже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоть мне и 11, но довольно легко 1 местоимение это род средний это понятно и наконец падеж винительный
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