Выпал первый снег и затянулась зима со своими трескучими морозами (помогите разобрать предложение,и расставить знаки препинания)

Русский язык
Выпал первый снег и затянулась зима со своими трескучими морозами (помогите разобрать предложение,и расставить знаки препинания)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выпал первый снег, и затянулась зима со своими трескучими морозами.  Снег-подлежащее, выпал-сказуемое, первый-определение, зима- подл, затянулась-сказ, морозами-дополнение, своими-определение, трескучими-опред. Запятая разделяет два простых предложения в составе сложного
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