Выпал первый снег и затянулась зима со своими трескучими морозами (помогите разобрать предложение,и расставить знаки препинания)

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Выпал первый снег, и затянулась зима со своими трескучими морозами. Снег-подлежащее, выпал-сказуемое, первый-определение, зима- подл, затянулась-сказ, морозами-дополнение, своими-определение, трескучими-опред. Запятая разделяет два простых предложения в составе сложного