Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии:-0,4; 2;-10;...найдите сумму первых пяти ее членов
Алгебра
Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии:-0,4; 2;-10;...найдите сумму первых пяти ее членов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Дано: b1=-0,4 b2=2 b3=-10 Найти S5 ? Sn=b1*(1-q^n)/(1-q) q=b2/b1=-0,4/2=-5 n=5 S5=-0,4*[1-(-5^5)]/([1-(-5)]=-0/4*(1+3125)/(1+5)=-0,4*3126/6=-0,4*521=-208,4 Ответ: S5=-208,4
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