Выписаны цифры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Расставьте между некоторыми из них знаки «++» так, чтобы сумма была трёхзначным числом. Какое наибольшее число может получиться?
Математика
Выписаны цифры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Расставьте между некоторыми из них знаки «++» так, чтобы сумма была трёхзначным числом. Какое наибольшее число может получиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+34+56 +78+9=я не считала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобиль и автобус одновременно начинают равноускоренное движение из состояния покоя ускорение автомобиля в 3 раза больше чем ускорение автобуса ...
Математика
От электрического столба высотой 20 м к дому, высота которого 8м натянут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 9 м.
Русский язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ! спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаютс?? причастия действительного залога от причастий страдательного за...
Математика
В ящике лежат 10 красных 7 зеленых и 4 синих карандашей наудачу вынимают без возвращения 2 карандаша найти вероятность того,что окажется не вынутым...
Українська мова