Выписаны цифры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Расставьте между некоторыми из них знаки «++» так, чтобы сумма была трёхзначным числом. Какое наибольшее число может получиться?

Математика

Выписаны цифры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Расставьте между некоторыми из них знаки «++» так, чтобы сумма была трёхзначным числом. Какое наибольшее число может получиться?

Автор: Гость