Выписать 10 причин употребления алкоголя подростками.lt;br /gt; Описать партрет пью??его человека. lt;br /gt; Pleeeasee!!

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Выписать 10 причин употребления алкоголя подростками.lt;br /gt; Описать партрет пью??его человека. lt;br /gt; Pleeeasee!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.желание показаться более значимым среди сверстников 2.желание показаться более взрослым 3.желание самоутвердиться 4.попытка с помощью алкоголя убежать от реальности и проблем 5.попытка привлечь к себе друзей 6.желание доказать остальными, что он не хуже их Портрет. Пьющий человек-это обычно худой, чахлый от алкоголя человек, с плохой кожей, сухими редкими волосами, желтыми зубами и потерянными глазами. Обычно в окружении таких людей никого нет, они одиноки. Пьющий человек очень часто непригляден и неприятен для окружающих
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