Выписать 10 причин употребления алкоголя подростками.lt;br /gt; Описать партрет пью??его человека. lt;br /gt; Pleeeasee!!

Гость: Гость:

1.желание показаться более значимым среди сверстников 2.желание показаться более взрослым 3.желание самоутвердиться 4.попытка с помощью алкоголя убежать от реальности и проблем 5.попытка привлечь к себе друзей 6.желание доказать остальными, что он не хуже их Портрет. Пьющий человек-это обычно худой, чахлый от алкоголя человек, с плохой кожей, сухими редкими волосами, желтыми зубами и потерянными глазами. Обычно в окружении таких людей никого нет, они одиноки. Пьющий человек очень часто непригляден и неприятен для окружающих