ВЫПИСАТЬ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛОЖНОСОЧИНЁНОЕ И СЛОЖНОПОДЧИНЕНОЕ И 2 ПРОСТЫХ Помогите!!!!!!!!пожалуйста))
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ВЫПИСАТЬ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛОЖНОСОЧИНЁНОЕ И СЛОЖНОПОДЧИНЕНОЕ И 2 ПРОСТЫХ Помогите!!!!!!!!пожалуйста))
Ответ(ы):
Гость:
1.В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. 2. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще. 3.. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия. 4. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом.
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