Выписать 20 членов арифметической прогрессии:6,5;8;.... Встретится ли среди них (и если да,то на каком месте)число: А)13 Б)22,5 В)36?

Алгебра

Выписать 20 членов арифметической прогрессии:6,5;8;.... Встретится ли среди них (и если да,то на каком месте)число: А)13 Б)22,5 В)36?

Автор: Гость