Выписать 20 членов арифметической прогрессии:6,5;8;.... Встретится ли среди них (и если да,то на каком месте)число: А)13 Б)22,5 В)36?
Алгебра
Выписать 20 членов арифметической прогрессии:6,5;8;.... Встретится ли среди них (и если да,то на каком месте)число: А)13 Б)22,5 В)36?
Ответ(ы):
Гость:
6;5;8;... а1=6, d=a2-a1=5-6=-1. a2=5. a3=8. a4=6+(4-1)*(-1)=6+3*(-1)=6-3=3. a5=6+(5-1)*(-1)=6+4*(-1)=6-4=2. a6=6+(6-1)*(-1)=6+5*(-1)=6-5=1. a7=6+(7-1)*(-1)=6+6*(-1)=6-6=0. a8=6+(8-1)*(-1)=6+7*(-1)=6-7=-1. a9=6+(9-1)*(-1)=6+8*(-1)=6-8=-2. a10=6+(10-1)*(-1)=6+9*(-1)=6-9=-3. a11=6+(11-1)*(-1)=6+10*(-1)=6-10=-4. a12=6+(12-1)*(-1)=6+11*(-1)=6-11=-5. a13=6+(13-1)*(-1)=6+12*(-1)=6-12=-6. a14=6+(14-1)*(-1)=6+13*(-1)=6-13=-7. a15=6+(15-1)*(-1)=6+14*(-1)=6-14=-8. a16=6+(16-1)*(-1)=6+15*(-1)=6-15=-9. a17=6+(17-1)*(-1)=6+16*(-1)=6-16=-10. a18=6+(18-1)*(-1)=6+17*(-1)=6-17=-11. a19=6+(19-1)*(-1)=6-18*(-1)=6-18=-12. a20=6+(20-1)*(-1)=6+19*(-1)=6-19=-13. Никакие числа не встретились,значит никакого места у них нет.
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