Выписать из художественной литературы 10 предложений с частицам не Только не с других ответов в интернете

Гость: Гость:

Д. И. Фонвизин "Недоросль" 1)Поверь мне, друг мой, где государь мыслит, где знает он, в чём его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права. А. С. Грибоедов "Горе от ума" 2)Достань-ка календарь; читай не так как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. А.С.Пушкин "Барышня-крестьянка" 3)Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. А.С.Пушкин "Капитанская дочка" 4)Приезд его сильно не понравился Савельичу. 5) В то время воспитывались мы не по-нонешнему. М.Ю.Лермонтов "Бородино" 6)Не смеют что ли командиры...? Ф.М.Достоевский "Бесы" 7)Я не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. А.С.Пушкин "Евгений Онегин" 8)Свою постылую свободу я потерять не захотел. 9)Нет, не пошла Москва моя, к нему с повинной головою. 10)Она зари не замечает, сидит с поникшею главой и на письмо не напирает своей печати вырезной.