Выписать из художественной литературы предложения с вводными словами и вставным?? конструкциями. 2-3 предложения. Помогите, пожалуйста:)
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Выписать из художественной литературы предложения с вводными словами и вставным?? конструкциями. 2-3 предложения. Помогите, пожалуйста:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) По гражданским делам, как говорили, это был искуснейший адвокат (Чехов) 2)Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май. (А. Чехов) 3)Горный воздух, без всякого сомнения, действует благотворно на здоровье человека. (И. Тургенев. ) 4)Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. (К. Паустовский-ЦВЕТЫ ИЗ СТРУЖЕК) 5)Мы приближались к городку, где по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. (А. Пушкин) 6)К счастью, по причине неудачной охоты наши кони не были измучены. (М. Лермонтов)
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