Выписать из предложения два слова с безударной гласной в корне. Митя вволю набега??ся за пёстрыми бабочками по зелёному лугу, нарвал цветов.

Русский язык

Выписать из предложения два слова с безударной гласной в корне. Митя вволю набега??ся за пёстрыми бабочками по зелёному лугу, нарвал цветов.

Автор: Гость