ВЫПИСАТЬ ИЗ СТИХА ВЕСНА СЛОВА С МОРФЕМАМИ. Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче ??олнце стало, Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала.

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ВЫПИСАТЬ ИЗ СТИХА ВЕСНА СЛОВА С МОРФЕМАМИ. Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче ??олнце стало, Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала.

Автор: Гость