ВЫПИСАТЬ ИЗ СТИХА ВЕСНА СЛОВА С МОРФЕМАМИ. Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче ??олнце стало, Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала.
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ВЫПИСАТЬ ИЗ СТИХА ВЕСНА СЛОВА С МОРФЕМАМИ. Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче ??олнце стало, Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала.
Ответ(ы):
Гость:
снег - снежок, засвищут - освистать, лес - леший, чиста - чище, ярче - яркий, сердце - сердечный, стучит - стук, заботы - забочусь, лица - личико, глядят - гляжу, тяжкий - тяга, смех - смешить, беззаботных - позабочусь, птичек - птица, любит - люблю.
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