Выписать из текста 5 слов с парной по звонкости глухости согласной и подобрать проверочные слова. Мы с братом пошли в поход.Взяли с собой ложки, кружки, миски, нож икотелок.В лесу поставили палатку.Брат нашёл сыроежку, много оп...
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Выписать из текста 5 слов с парной по звонкости глухости согласной и подобрать проверочные слова. Мы с братом пошли в поход.Взяли с собой ложки, кружки, миски, нож икотелок.В лесу поставили палатку.Брат нашёл сыроежку, много опят и белый гриб.Я собрал сладкие ягодки землянки и черники.Мы присели на опушке одохнуть и ощутили голод.Пора было готовить обед.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПохоД - походы лоЖки - ложечки круЖки - кружечки миС ки - мисочки палаТку- палаточку сыроеЖку - сыроежечку слаДкие - сладенькие ягоДки - ягоды опуШке - опушечке голоД - голодать обеД - обедать
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