Выписать из текста 5 слов с парной по звонкости глухости согласной и подобрать проверочные слова. Мы с братом пошли в поход.Взяли с собой ложки, кружки, миски, нож икотелок.В лесу поставили палатку.Брат нашёл сыроежку, много оп...

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Выписать из текста 5 слов с парной по звонкости глухости согласной и подобрать проверочные слова. Мы с братом пошли в поход.Взяли с собой ложки, кружки, миски, нож икотелок.В лесу поставили палатку.Брат нашёл сыроежку, много опят и белый гриб.Я собрал сладкие ягодки землянки и черники.Мы присели на опушке одохнуть и ощутили голод.Пора было готовить обед.

Автор: Гость