Выписать словосочетание с подчинительной связью беспредложное управление. Да уж где нам! Сиротинки мы, всеми обиженные. Вот у наших соседей всё есть, и всё хорошо. Кто-то наделил их всеми благами, а нас этими благами обделили...
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Выписать словосочетание с подчинительной связью беспредложное управление. Да уж где нам! Сиротинки мы, всеми обиженные. Вот у наших соседей всё есть, и всё хорошо. Кто-то наделил их всеми благами, а нас этими благами обделили, - кто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы кто сиротинки кто наделил?
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