Выписать словосочетание вместе с вопросами . Вы знаете,где живут пингвины?Поверьте,это очень далеко! В холодном океане находиться маленький островок .Его покрывают высокие скалы.Вокруг острова плавают огромные льдины .Всюду от...

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Выписать словосочетание вместе с вопросами . Вы знаете,где живут пингвины?Поверьте,это очень далеко! В холодном океане находиться маленький островок .Его покрывают высокие скалы.Вокруг острова плавают огромные льдины .Всюду отвесные берега .Только один берег пологий . Это пингвиний пляж .Здесь живут королевские пингвины .

Автор: Гость