Выписать словосочетания и определить вид связи в предложении гармоничные отноше??ия общества и природы зависят от каждого из нас

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Выписать словосочетания и определить вид связи в предложении гармоничные отноше??ия общества и природы зависят от каждого из нас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гармоничные отношения - согласование отношения общества - управление зависят от каждого - управление
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