Выписать статьи из Конституции РФ(НЕ МЕНЕЕ 10), в которых содержатся нормы уголовного права(главы 2,7) СРОЧНО!!!!! например:ст.20.п.2.: смертная казнь не допускается

Гость: Гость:

1. Ст.21 ч.2 Никто не должен подвергаться пыткам, насилию... 2. Ст. 22 ч. 2 Арест, заключение под стражу... 3. Ст. 25 Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище... 4. Ст. 32 ч. 3 Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособны, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 5. Ст. 46 ч 1 Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 6. Ст. 51 ч.1 Никто не обязан свидетельствовать против себя самого.... 7. Ст. 52 Права потерпевших от преступлений....