Выписать в тетрадь из учебника краткую информацию о да Винчи, Микеланджело и Рафа??ле (годы жизни, чем занимались, основные труды). Помогите пожалуйста!!
История
Выписать в тетрадь из учебника краткую информацию о да Винчи, Микеланджело и Рафа??ле (годы жизни, чем занимались, основные труды). Помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, зКло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник ( живописец, скульптор, архитектор) и учёный ( анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека>>
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