Выписать в тетрадь из учебника краткую информацию о да Винчи, Микеланджело и Рафа??ле (годы жизни, чем занимались, основные труды). Помогите пожалуйста!!

История
Выписать в тетрадь из учебника краткую информацию о да Винчи, Микеланджело и Рафа??ле (годы жизни, чем занимались, основные труды). Помогите пожалуйста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Родился  15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, зКло-Люсе, близ  Амбуаза,  Турень,  Франция) —  итальянский художник ( живописец,  скульптор,  архитектор) и  учёный ( анатом,  естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства  Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека>>
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