Выписать в тетрадь из учебника краткую информацию о да Винчи, Микеланджело и Рафа??ле (годы жизни, чем занимались, основные труды). Помогите пожалуйста!!

История

Выписать в тетрадь из учебника краткую информацию о да Винчи, Микеланджело и Рафа??ле (годы жизни, чем занимались, основные труды). Помогите пожалуйста!!

Автор: Гость