Выписать 3 примера произведений музыка+ литература
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Выписать 3 примера произведений музыка+ литература
Ответ(ы):
Гость:
Опера "Евгений Онегин" "Руслан и Людмила" "Наталка Полтавка"
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