Выписать 4-6 односоставных неопределенно-личных и обобщенно-личных предложения из произведения М.Ю.Леромонтова «Пенся про купца Калашникова». Помогите пожалуйста срочно.

Неопределенно-личное предложение. Главный член – сказуемое. Деятель не назван и мыслится как неопределенное лицо. Отзвонили вечерню во святых церквах... На святой Руси, нашей матушке, Не найти, не сыскать такой красавицы. Обобщенно-личное предложение. Главный член – сказуемое. Деятель не назван и мыслится как обобщенный образ. Чтоб знать, по ком панихиду служить... Красно начинали - красно и кончайте, Каждому правдою и честью воздайте.