выписать 5 предложений из художественной литературы с прямой и косвенной речью

выписать 5 предложений из художественной литературы с прямой и косвенной речью

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)-Мы на свое житье,-сказан он,-благодаря Бога и барина  не жалуемся,а что правда,то правда,иному  и дворянину  не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку.2)-Как,-загремел Троекуров,вскочив  с постели босой,-высылать  к нему   моих людей с повинной ,он волен  их миловать ,Наказывать!Да что он в самом  деле задумал;да знает  ли он, с  кем связываться? Вот я ж его..3)"Подите по дворам", —  сказал им Дубровский... 
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