выписать 5 предложений из художественной литературы с прямой и косвенной речью

1)-Мы на свое житье,-сказан он,-благодаря Бога и барина не жалуемся,а что правда,то правда,иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку.2)-Как,-загремел Троекуров,вскочив с постели босой,-высылать к нему моих людей с повинной ,он волен их миловать ,Наказывать!Да что он в самом деле задумал;да знает ли он, с кем связываться? Вот я ж его..3)"Подите по дворам", — сказал им Дубровский...