Выписать двусложные слова с безударными гласными поставить в них ударение. Из тёплых краёв летят птицы.Весной у пернатых друзей много хлопот.Надо устроить дома.На берёзах свил и гнёзда грачи.Скворцы живут в старых скв...

Выписать двусложные слова с безударными гласными поставить в них ударение. Из тёплых краёв летят птицы.Весной у пернатых друзей много хлопот.Надо устроить дома.На берёзах свил и гнёзда грачи.Скворцы живут в старых скворечниках.Их дворцы делают люди.