Выписать двусложные слова с безударными гласными поставить в них ударение. Из тёплых краёв летят птицы.Весной у пернатых друзей много хлопот.Надо устроить дома.На берёзах свил и гнёзда грачи.Скворцы живут в старых скв...
Выписать двусложные слова с безударными гласными поставить в них ударение. Из тёплых краёв летят птицы.Весной у пернатых друзей много хлопот.Надо устроить дома.На берёзах свил и гнёзда грачи.Скворцы живут в старых скворечниках.Их дворцы делают люди.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ударения выделены заглавной буквой: краЁв, летЯт, веснОй, хлопОт, домА, грачИ, скворцЫ, живУт, дворцЫ.