Выписать главные мысли из басни листы и корни

Листья и корни — составляющие одного и то­го же дерева. Гордость листьев за то, что они кра­сивы и всеми любимы, не дает им увидеть оче­видного. Их заслуга в жизни дерева ничуть не превышает заслугу корней, напротив, листья нарождаются только лишь весной и радуют глаз только до осени, тогда как корни питают его все­гда. В басне скрыт глубокий смысл. Часто тот, кто на виду, производит важное впечатление. Ка­жется, что именно его роль является ключевой. На самом деле главное действующее лицо не спе­шит демонстрировать себя, иногда из-за скром­ности. Мораль басни в том, что без участия скром­ных людей не спорится ни одно дело, а также в том, что все разногласия на тему «кто главнее» лишены смысла.