Выписать главные мысли из басни листы и корни
Выписать главные мысли из басни листы и корни
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Листья и корни — составляющие одного и того же дерева. Гордость листьев за то, что они красивы и всеми любимы, не дает им увидеть очевидного. Их заслуга в жизни дерева ничуть не превышает заслугу корней, напротив, листья нарождаются только лишь весной и радуют глаз только до осени, тогда как корни питают его всегда. В басне скрыт глубокий смысл. Часто тот, кто на виду, производит важное впечатление. Кажется, что именно его роль является ключевой. На самом деле главное действующее лицо не спешит демонстрировать себя, иногда из-за скромности. Мораль басни в том, что без участия скромных людей не спорится ни одно дело, а также в том, что все разногласия на тему «кто главнее» лишены смысла.