Выписать из художественного произведения отрывок в разговорном стиле в котором содержиться пейзаж картина портрет и интерьёр
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Выписать из художественного произведения отрывок в разговорном стиле в котором содержиться пейзаж картина портрет и интерьёр
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