Выписать из Толкового словаря 3 слова с полным пояснением к нему, как в словаре (то есть три словарные статьи). Записать, какие словари вам известны
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Выписать из Толкового словаря 3 слова с полным пояснением к нему, как в словаре (то есть три словарные статьи). Записать, какие словари вам известны
Ответ(ы):
Гость:
Жокей-профессиональный наездник на скачках. Витя стал профессиональным жокеем. Катер - небольшое гребное или моторное судно. Ребята приехали на катере. Пессимист - тот кто склонен к унынию, привык видеть во всём дурные, неприятные стороны. Очень плохо быть пессимистом.
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