Выписать из Толкового словаря 3 слова с полным пояснением к нему, как в словаре (то есть три словарные статьи). Записать, какие словари вам известны

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Выписать из Толкового словаря 3 слова с полным пояснением к нему, как в словаре (то есть три словарные статьи). Записать, какие словари вам известны

Автор: Гость