Выписать с безусловной гласной,проверяемой ударением. В воскресенье мы поехали в зоопарк.Папа любовался большим попугаем с яркими перьями.Мне больше всего понравилась семья об езьян.Я угостил ловкую обезьянку яблоком....

Разное

Выписать с безусловной гласной,проверяемой ударением. В воскресенье мы поехали в зоопарк.Папа любовался большим попугаем с яркими перьями.Мне больше всего понравилась семья об езьян.Я угостил ловкую обезьянку яблоком.Она быстро съела яблоко и еще попросила угощения.Братья дали зверькам вкусного печенья.

Автор: Гость