Выписать с безусловной гласной,проверяемой ударением. В воскресенье мы поехали в зоопарк.Папа любовался большим попугаем с яркими перьями.Мне больше всего понравилась семья об езьян.Я угостил ловкую обезьянку яблоком....
Разное
Выписать с безусловной гласной,проверяемой ударением. В воскресенье мы поехали в зоопарк.Папа любовался большим попугаем с яркими перьями.Мне больше всего понравилась семья об езьян.Я угостил ловкую обезьянку яблоком.Она быстро съела яблоко и еще попросила угощения.Братья дали зверькам вкусного печенья.
Ответ(ы):
Гость:
Ншолнеенлшен7ашлопрмиогшне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Ввести файл F . Каждый элемент в файле больший 7 домножить на результат целочисленного деления этого элемента на 7. Файл вывести до и после преобра...
Разное
Признаки цивилизации чем можно доказать. Неравенство между людьми , возникновение государства, появление городов , создание письменности ...
Разное
Составь из слово ‹‹Виноградного›› новое слово ,которое обозначает: слово отличающееся на вопрос ‹‹когда››Плиз
Разное
Если действие правила общественной жизни определяется обычаями людей, то речь идет о 1) неформальных нормах 2)формальных нормах 3)нормах-ожидания 4...
Разное
Иногда человеческий глаз плохо различает цвета, различные по своему спектральных составу. Например, выцветшие от времени синий и зелёный цвета почт...