Выписать слова - названия предметов ,у которых согласный в середине или на конце слова нуждается в проверке.Перед каждым выписанным словом напиши проверочное слово. Шли из школы две подружки- В белых фартуках болтушк...

Выписать слова - названия предметов ,у которых согласный в середине или на конце слова нуждается в проверке.Перед каждым выписанным словом напиши проверочное слово. Шли из школы две подружки- В белых фартуках болтушки.В сумках книжки и тетрадки ,а в тетрадках все в порядке.Вдруг навстречу озорник,в ранце с двойками дневник,нет эмблемы на фуражке ,и ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться- он столкнул их прямо в грязь, над косичками смеясь.