Выписать слова безударных гласных в корне, проверяемых и не проверяемых ударением. первый,заморозок,надышал,холодом,стёкла,посыпал,зернистым инеем,захрустел,звёзды,обрадовалис ь первому,сверкали гораздо,протяжного при...
Выписать слова безударных гласных в корне, проверяемых и не проверяемых ударением. первый,заморозок,надышал,холодом,стёкла,посыпал,зернистым инеем,захрустел,звёзды,обрадовалис ь первому,сверкали гораздо,протяжного приятного звука ,пастуший рожок пел,темноте,оделся ,вышел.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Заморозок-морозный;холодом-холодный,зарнистым-зёрна,инеем-инеет,первому-впервой,гораздо,протяжного-протяжный,приятного,пастуший-пастбище,рожок-рог,темноте-тёмный,оделся,вышел-шёл