Выписать слова безударных гласных в корне, проверяемых и не проверяемых ударением. первый,заморозок,надышал,холодом,стёкла,посыпал,зернистым инеем,захрустел,звёзды,обрадовалис ь первому,сверкали гораздо,протяжного при...

Выписать слова безударных гласных в корне, проверяемых и не проверяемых ударением. первый,заморозок,надышал,холодом,стёкла,посыпал,зернистым инеем,захрустел,звёзды,обрадовалис ь первому,сверкали гораздо,протяжного приятного звука ,пастуший рожок пел,темноте,оделся ,вышел.