Выписать внешнюю политику после 1804 г.

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Выписать внешнюю политику после 1804 г.
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1806-1812 гг. – русско-турецкая война, Бухарестский мирный договор (1812 г.)
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