Выпиши 7 10 ключевых слов словосочетаний из рассказов ученицы найти какому типу речи можно отнести это сочинение

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Выпиши 7 10 ключевых слов словосочетаний из рассказов ученицы найти какому типу речи можно отнести это сочинение

Автор: Гость