Выпиши архаизмы и историзмы из отрывка повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Лексемы выписывать следует в начальной форме. Слова в ответах не должны повторяться! Савельич дёргал меня за руку, говоря: - Выходи, сударь: пр...

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Выпиши архаизмы и историзмы из отрывка повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Лексемы выписывать следует в начальной форме. Слова в ответах не должны повторяться! Савельич дёргал меня за руку, говоря: - Выходи, сударь: приехали. - Куда приехали? – спросил я, протирая глаза. - На постоялый двор. Я вышел из кибитки. Хозяин ввёл меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала её. - Где вожатый? – спросил я у Савельича. - Здесь, Ваше благородие, - отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати. - Что, брат, прозяб? - Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! - Был тулуп, да что греха таить? Заложил вечор у целовальника. срочно помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость