Выпиши глаголы с личными окончаниями,измени форму числа.Выдели окончание,определи спряжение. Глаголы в тексте является предпочитают,используют,произростает,считать,сажать.
Русский язык
Выпиши глаголы с личными окончаниями,измени форму числа.Выдели окончание,определи спряжение. Глаголы в тексте является предпочитают,используют,произростает,считать,сажать.
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Гость:
Чувак я не знаю ответ но у тебя просто отпадноя фотка Foxy))
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