Выпиши глаголы с пропущенными буквами, расставь ударение, определи спряжение и допиши окончания. Обозначь орфограмму.1. Заунывный ветер гон_т стаю туч на край небес, ель надломленная стон_т, глухо шепч_т тёмный лес. 2. Выспится Саша, подним_тся рано, чёрные косы завяж_т у стана и убеж_т, и в простоте полей сладко и вольно так дыш_тся ей. (Н.А.Некрасов) 3. А там уж и рощи, зелёные сени, где птицы щебеч_т, где скач_т олени. 4. Постели стел_т, для гостей ночлег отвод_т... (А.С.Пушкин)