Выпиши имена существительные,которые не употребляются в форме множественного чи??ла.Составь с ними три четыре предложения. Рожь,сирень,степь,тишь,гладь,шаль,скатерть,соль,старость,сталь,сеть,молодость,свежесть,тушь,дичь,ткань,...

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Выпиши имена существительные,которые не употребляются в форме множественного чи??ла.Составь с ними три четыре предложения. Рожь,сирень,степь,тишь,гладь,шаль,скатерть,соль,старость,сталь,сеть,молодость,свежесть,тушь,дичь,ткань,печь,помощь,выпь,ловкость,мышь,честность, ложь,ночь,тень,окрестность.

Автор: Гость