выпиши из орфографического словаря 6-8 глаголов с приставками на -з(-с), составь с ними словосочетания. обозначь вид глагола, укажи, переходный он или непереходный, возвратный или невозвратный.

выпиши из орфографического словаря 6-8 глаголов с приставками на -з(-с), составь с ними словосочетания. обозначь вид глагола, укажи, переходный он или непереходный, возвратный или невозвратный.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
свалили мусор сварила суп сделала уроки Глаголы переходные,невозвратные.  Приставки  -з-  не бывает. свалиться со стула сдаться в плен свернуться в клубок непереходные, возвратные.
Похожие вопросы