выпиши из орфографического словаря 6-8 глаголов с приставками на -з(-с), составь с ними словосочетания. обозначь вид глагола, укажи, переходный он или непереходный, возвратный или невозвратный.
выпиши из орфографического словаря 6-8 глаголов с приставками на -з(-с), составь с ними словосочетания. обозначь вид глагола, укажи, переходный он или непереходный, возвратный или невозвратный.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
свалили мусор сварила суп сделала уроки Глаголы переходные,невозвратные. Приставки -з- не бывает. свалиться со стула сдаться в плен свернуться в клубок непереходные, возвратные.