Выпиши из предложения все словосочетания. Определи , какой частью речи является главное слово в каждом словосочетании.- Под лёгким дуновением знойного ветра море вздрагивало и покрывалось мелкой рябью.
Выпиши из предложения все словосочетания. Определи , какой частью речи является главное слово в каждом словосочетании.- Под лёгким дуновением знойного ветра море вздрагивало и покрывалось мелкой рябью.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Под лёгким дуновением знойноговетра море вздрагивало и покрывалось мелкой рябью. Под легким дуновением(с) дуновением ветерка(с) знойного ветра (с) покрывалось рябью(гл) мелкой рябью (с)