Выпиши из синонимичного ряда слов ряды, состоящие только из имён существительных. Запишите предложения с одним-двумя синонимами и определите, в каком стиле могут быть употреблены эти существительные свободный,вольный , независ...

Гость: Гость:

Воин,боец,вояка;чародей,волшебник,колдун;друг,приятель,дружище;ошибка,погрешность,промашка. Я со своим приятелем пошли собирать цветы на восьмое марта. Я допустила ошибку на диктанте. Эти сушествительные могут только быть в В.п. и И.п.