Выпиши из синонимичного ряда слов ряды, состоящие только из имён существительных. Запишите предложения с одним-двумя синонимами и определите, в каком стиле могут быть употреблены эти существительные свободный,вольный , независ...
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Выпиши из синонимичного ряда слов ряды, состоящие только из имён существительных. Запишите предложения с одним-двумя синонимами и определите, в каком стиле могут быть употреблены эти существительные свободный,вольный , независимый;говорить,восклицать,утверждать;воин,боец,вояка;осторожный,осмотрительный,опасливый;чародей,волшебник,колдун;плакать,рыдать,реветь;друг,приятель,дружище;приказывать,командовать,повелевать;ошибка,погрешность,промашка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воин,боец,вояка;чародей,волшебник,колдун;друг,приятель,дружище;ошибка,погрешность,промашка. Я со своим приятелем пошли собирать цветы на восьмое марта. Я допустила ошибку на диктанте. Эти сушествительные могут только быть в В.п. и И.п.
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