Выпиши из стихотворения по два слова в каждой столбик . Воробей, воробей, Пёстрый тёплый мячик. Он не ходит, воробей, Он все время скачет. Он поместится легко На моей ладошке. Ни боится никого, Кроме чёрной кошки. КТО ...

Русский язык
Выпиши из стихотворения по два слова в каждой столбик . Воробей, воробей, Пёстрый тёплый мячик. Он не ходит, воробей, Он все время скачет. Он поместится легко На моей ладошке. Ни боится никого, Кроме чёрной кошки. КТО ? КАКОЙ ? ЧТО ДЕЛАЕТ ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто?воробей,кошка какой? пестрый,теплый что делает? скачет, ни боится
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