Выпиши из стихотворения по два слова в каждой столбик . Воробей, воробей, Пёстрый тёплый мячик. Он не ходит, воробей, Он все время скачет. Он поместится легко На моей ладошке. Ни боится никого, Кроме чёрной кошки. КТО ...

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Выпиши из стихотворения по два слова в каждой столбик . Воробей, воробей, Пёстрый тёплый мячик. Он не ходит, воробей, Он все время скачет. Он поместится легко На моей ладошке. Ни боится никого, Кроме чёрной кошки. КТО ? КАКОЙ ? ЧТО ДЕЛАЕТ ?

Автор: Гость