Выпиши из текста два прилагательных Пять существительных и три глагола с безудар??ыми гласными в корне рядом напиши проверочные слова
Русский язык
Выпиши из текста два прилагательных Пять существительных и три глагола с безудар??ыми гласными в корне рядом напиши проверочные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилаг: сосновыми (сОсны), тяжёлым (тЯжесть) сущ: лесами (лЕс), корой (кОрка), верхушками (вЕрх), корней (кОрень), ночлег (нОчь) глаг: кричали (крИк), висел (вИснуть), летели (полЁт)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рано утром я вышел из дома , сошел с крыльца , пошел по двору ,вошел в ворота , подошел к трамвайной остановке и вдруг вижу
Другие предметы
Помогите пожалуйста!( ОБЖ. Приведите примеры техногенных чрезвычайных ситуаци??, имевших место в регионах вашего проживания.Перечислите основн...
Українська мова
12. Запишіть словосполучення, розкривши дужки та поставивши прізвища, імена та по-батькові в потрібному відмінку. Доручити (Йосипів Василь Григор...