Выпиши из текста два прилагательных Пять существительных и три глагола с безудар??ыми гласными в корне рядом напиши проверочные слова

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Выпиши из текста два прилагательных Пять существительных и три глагола с безудар??ыми гласными в корне рядом напиши проверочные слова

Автор: Гость