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выпиши из текста как выглядит электроник
выпиши из текста как выглядит электроник
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Ответил Гость:
Ну как я знаю он немного желтый добрый
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