ВЫПИШИ из текста слова с орфограммой ь неразделительный знак на конце слова после шипящих Лето Кузьма провел в ожидании места. Начал он искать место приказчика или конторщика: потом стал соглашаться на любое - лишь бы был кус...

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ВЫПИШИ из текста слова с орфограммой ь неразделительный знак на конце слова после шипящих Лето Кузьма провел в ожидании места. Начал он искать место приказчика или конторщика: потом стал соглашаться на любое - лишь бы был кусок хлеба. С трудом давался каждый грош. Он стал тощ и угрюм. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК в его годы жил Бог знает где, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества - сундучок, да тяжелый старый зонт.

Автор: Гость