Выпиши из текста в столбики таблицы по два примера каждой указанной части речи. Записывать слова можно в начальной форме или в той форме, в которой они встретились в предложении. Было чудесное утро. В овраге журчал прозрачный...
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Выпиши из текста в столбики таблицы по два примера каждой указанной части речи. Записывать слова можно в начальной форме или в той форме, в которой они встретились в предложении. Было чудесное утро. В овраге журчал прозрачный ручей. Голосистый соловей звонко заливался в тенистых кустах. Яркое солнце всё выше и выше поднималось по чистому небу. |имя сущ.| имя прил.| глагол|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя сущ. - (в) овраге - овраг, (в) кустах - куст, (по) небу. - небо. Имя прилаг. - чудесное - чудесный, голосистый, (в) тенистых - тенистый. Глагол - было - быть, заливался - заливаться, поднималось - подниматься.
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