Выпиши из текста в столбики таблицы по два примера каждой указанной части речи. Записывать слова можно в начальной форме или в той форме, в которой они встретились в предложении. Было чудесное утро. В овраге журчал прозрачный...

Русский язык

Выпиши из текста в столбики таблицы по два примера каждой указанной части речи. Записывать слова можно в начальной форме или в той форме, в которой они встретились в предложении. Было чудесное утро. В овраге журчал прозрачный ручей. Голосистый соловей звонко заливался в тенистых кустах. Яркое солнце всё выше и выше поднималось по чистому небу. |имя сущ.| имя прил.| глагол|

Автор: Гость