выпиши из текста восемь словосочетаний с управлением.образец: слушаю что? песню на рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листь я.Я вытаскивают из колодца ведро воды.Из ведра выскакивает лягушка...
выпиши из текста восемь словосочетаний с управлением.образец: слушаю что? песню на рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листь я.Я вытаскивают из колодца ведро воды.Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха- он поёт ещё далеко , у самой околицы.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
я просыпаюсь ,туман шуршит ,падают листья ,я вытаскиваю,выскакивает лягушка,я обливаюсь,слушаю рожок,он паетшуршит в саду , падают в тумане, вытаскиваю из колодца,выскакивает из ведра, обливаюсь водой,просыпаюсь на рассвете,слушаю рожок пастуха,вытаскиваюведро))))