выпиши из текста восемь словосочетаний с управлением.образец: слушаю что? песню на рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листь я.Я вытаскивают из колодца ведро воды.Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха- он поёт ещё далеко , у самой околицы.