!Выпиши из текстов слова с пропущеными бук!вами , рядом запиши проверочные слова . Полёт , шагают , , плод . Помогите Срочно !

Русский язык

!Выпиши из текстов слова с пропущеными бук!вами , рядом запиши проверочные слова . Полёт , шагают , , плод . Помогите Срочно !

Автор: Гость