!Выпиши из текстов слова с пропущеными бук!вами , рядом запиши проверочные слова . Полёт , шагают , , плод . Помогите Срочно !
Русский язык
!Выпиши из текстов слова с пропущеными бук!вами , рядом запиши проверочные слова . Полёт , шагают , , плод . Помогите Срочно !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полет - летчик, шагают - шаг, плод - плоды
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