Выпиши качественные имена прилагательные. Человек идёт ,ягоду берёт,белую ,неспелую отправляет в рот.Красную, прекрасную в кружечку кладёт.
Русский язык
Выпиши качественные имена прилагательные. Человек идёт ,ягоду берёт,белую ,неспелую отправляет в рот.Красную, прекрасную в кружечку кладёт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белую, неспелую, красную, прекрасную.
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