Выпиши качественные имена прилагательные. Человек идёт ,ягоду берёт,белую ,неспелую отправляет в рот.Красную, прекрасную в кружечку кладёт.

Русский язык

Выпиши качественные имена прилагательные. Человек идёт ,ягоду берёт,белую ,неспелую отправляет в рот.Красную, прекрасную в кружечку кладёт.

Автор: Гость