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выпиши названия трех стран, с которыми граничит Россия на юге
выпиши названия трех стран, с которыми граничит Россия на юге
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Азербайджан, Армения и Грузия
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